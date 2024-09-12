Общество

Михаил Ведерников: Благодаря сотрудникам Роспотребнадзора жители региона чувствуют себя защищенными

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Роспотребнадзора с Днём образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Графика: Михаил Ведерников / Telegram

«Вы посвятили себя трудному и благородному делу. Вы первыми встаёте на защиту людей от вспышек инфекций и противостоите распространению заболеваний, заботитесь о качестве и безопасности питания, следите за комфортными условиями проживания, труда и в целом обеспечиваете благополучие населения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Благодаря труду сотрудников Роспотребнадзора жители Псковской области чувствуют себя защищенными от санитарно-эпидемиологических угроз, отметил губернатор.

«Уверен, что так будет и впредь. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!» - заключил Михаил Ведерников.