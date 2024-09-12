Подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024» предлагают псковичам

Псковская молодежь может подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Премия посвящена выявлению лучших проектов и признанию заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в патриотическое воспитание граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.
Все россияне, а также граждане зарубежных государств могут подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024» в 11 номинациях, каждая из которых поможет с разных сторон рассмотреть патриотическое воспитание детей и молодёжи.
Прием заявок проходит в следующих номинациях:
Подать заявку на участие в премии можно до 30 сентября на сайте.
В этом году впервые пройдет национальное голосование в «ВКонтакте», в котором сможет принять участие любой желающий, подписанный на социальные сети Росмолодежи и программы Роспатриот.