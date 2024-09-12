Общество

Подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024» предлагают псковичам

Псковская молодежь может подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Премия посвящена выявлению лучших проектов и признанию заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в патриотическое воспитание граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.

Все россияне, а также граждане зарубежных государств могут подать заявку на участие в национальной премии «Патриот-2024» в 11 номинациях, каждая из которых поможет с разных сторон рассмотреть патриотическое воспитание детей и молодёжи.

Прием заявок проходит в следующих номинациях:

«Образование»

«Культура»

«Наука»

«Сохраняя историю»

«Служение»

«Собственным примером»

«Союзное государство»

«Патриот года»

«Гражданское единство»

«Правда»

«Семейные ценности».

Подать заявку на участие в премии можно до 30 сентября на сайте.

В этом году впервые пройдет национальное голосование в «ВКонтакте», в котором сможет принять участие любой желающий, подписанный на социальные сети Росмолодежи и программы Роспатриот.