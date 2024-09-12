Общество

10 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области

Росгвардейцы провели 34 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан за неделю, по результатам которых изъяли 10 единиц оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

С 9 по 15 сентября сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 34 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 10 единиц оружия и 47 боеприпасов.

В центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения Центр лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Напомним, что жители области могут также сдать оружие за вознаграждение.