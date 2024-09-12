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Общество

«В нашем детстве такого не было»: «Кванториумы» открылись в двух псковских школах

16.09.2024 16:38|ПсковКомментариев: 0

Глава города Борис Елкин принял участие в открытии «Кванториума» в школе №24 в Пскове 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Глава города обратился к школьникам и педагогам с приветственным словом и отметил важность открытия подобных объектов во всех школах города. 

«Открываем, я считаю, действительно важный объект. Это важное событие не только для вашей школы, это успех всего нашего города, потому что появляются такие места, где можно, действительно, всесторонне развиваться. Как уже было сказано, спасибо большое правительству области, правительству Российской Федерации и всем тем, кто принимал в этом участие», - выступил глава Пскова. 

Главе города и директору школы Светлане Котовой предоставили право разрезать красную ленту.

В школьный «Кванториум» поставлено оборудование: 

  • Естественно-научной направленности (цифровые лаборатории по химии, физике, физиологии, экологии, цифровые микроскопы);
  • Технологической направленности – РОБО (образовательный конструктор с комплектом датчиков, набор по механике, мехатронике и робототехнике, образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике, автономный робот-манипулятор, лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна);
  • Технологической направленности – БИО (учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий, аналитические весы, спектрофотометр); 
  • Компьютерное и презентационное оборудование (ноутбуки, МФУ, интерактивный комплекс с вычислительным блоком, флипчарт).

В 2024–2025 учебном году здесь планируется реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности: «Путешествие в мир клетки», «Физическая лаборатория», «Мобильный технопарк», «Химия – наука экспериментальная», «Анатомия растений», «Чудеса на выбор», «Мастерская юного исследователя». 

«Цифровизация сейчас идет семимильными шагами, это очень важно. И это, конечно, дополнительно привлекает наших детей, у них появляется желание обучаться и просто приходить в школу. Когда такие есть места, важно, чтобы преподаватели могли грамотно завлечь и донести до нашего потрясающего поколения, насколько важна физика, химия, цитология и то, что эти процессы являются частью нашей жизни», - продолжил Борис Елкин. 

Также глава Пскова отметил, что планируется подобным образом модернизировать все школы. Градоначальник поделился собственными впечатлениями:

«Современное поколение любит цифровизацию, любит все в электронном виде. Тут, когда воочию и на экране можно увидеть результаты тех или иных процессов, опытов, это, конечно, дополнительно привлекает меня в том числе. Конечно, в нашем детстве таких измерительных приборов, такого банка в принципе не было. Хорошо, что наши дети могут ими пользоваться», - заметил Борис Елкин. 

 

Школьный «Кванториум» в средней образовательной школе №24 размещается в четырех учебных кабинетах и включает лаборатории: по физике, по химии, по биологии и технологии.

Помимо этого, «Кванториум» сегодня открылся в Естественно-математическом лицее №20. Он включат лаборатории по химии, по физике, по информатике и по биологии.

Теги: #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
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