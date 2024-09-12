«В нашем детстве такого не было»: «Кванториумы» открылись в двух псковских школах

Глава города Борис Елкин принял участие в открытии «Кванториума» в школе №24 в Пскове 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Глава города обратился к школьникам и педагогам с приветственным словом и отметил важность открытия подобных объектов во всех школах города.
Главе города и директору школы Светлане Котовой предоставили право разрезать красную ленту.
В школьный «Кванториум» поставлено оборудование:
В 2024–2025 учебном году здесь планируется реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности: «Путешествие в мир клетки», «Физическая лаборатория», «Мобильный технопарк», «Химия – наука экспериментальная», «Анатомия растений», «Чудеса на выбор», «Мастерская юного исследователя».
«Цифровизация сейчас идет семимильными шагами, это очень важно. И это, конечно, дополнительно привлекает наших детей, у них появляется желание обучаться и просто приходить в школу. Когда такие есть места, важно, чтобы преподаватели могли грамотно завлечь и донести до нашего потрясающего поколения, насколько важна физика, химия, цитология и то, что эти процессы являются частью нашей жизни», - продолжил Борис Елкин.
Также глава Пскова отметил, что планируется подобным образом модернизировать все школы. Градоначальник поделился собственными впечатлениями:
«Современное поколение любит цифровизацию, любит все в электронном виде. Тут, когда воочию и на экране можно увидеть результаты тех или иных процессов, опытов, это, конечно, дополнительно привлекает меня в том числе. Конечно, в нашем детстве таких измерительных приборов, такого банка в принципе не было. Хорошо, что наши дети могут ими пользоваться», - заметил Борис Елкин.
Школьный «Кванториум» в средней образовательной школе №24 размещается в четырех учебных кабинетах и включает лаборатории: по физике, по химии, по биологии и технологии.
Помимо этого, «Кванториум» сегодня открылся в Естественно-математическом лицее №20. Он включат лаборатории по химии, по физике, по информатике и по биологии.