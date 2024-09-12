Общество

Большинство респондентов ПЛН не планируют прививаться от гриппа

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей не планируют прививаться от гриппа. Это следует из опроса, в котором приняли участие 235 человек.

42,98% респондентов не планируют делать прививку от гриппа и вообще против прививок. Стоит отметить, что год назад такой ответ дали 11,87% опрошенных.

А вот 23,4% участников опроса, напротив, стараются стабильно прививаться каждый год. В прошлом году такой ответ дали 19,42% проголосовавших.

«Тайными экспериментами фармацевтических компаний» вакцины и прививки назвали 14,47% респондентов, ранее к таким теориям насчет прививок склонялись 48,92% голосующих.

12,77% пояснили, что не будут прививаться, поскольку плохо переносят вакцинацию. Год назад так ответили 10,97% опрошенных.

3,4% пока не определились с вопросом вакцинации. 2,55% раньше не прививались от гриппа, но в этом сезоне хотят попробовать (в 2023 году такой вариант выбрали 2,88% респондентов.

И лишь 0,43% участников опроса будут прививаться не от гриппа, а от COVID-19.

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