Общество

В Великолукском районе благоустроили два воинских захоронения

В деревнях Липец и Молоди Великолукского района благоустроены братские воинские захоронения. Об этом сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

На воинском захоронении в деревне Липец специалисты подрядной организации ООО «Этна» произвели работы по укладке плитки, а стараниями работников ИП А. В. Сапожникова произведена замена мемориальных плит.

На воинском захоронении в деревне Молоди установлено металлическое ограждение, уложена тротуарная плитка, обновлен памятник солдату, произведена замена мемориальных плит.

«Забота о воинских захоронениях – одна из приоритетных наших задач. Важно сохранять память о героизме советских воинов для будущих поколений», - поделился Алексей Кузьмин.