Общество

Урок цифры в Псковской области посвятят искусственному интеллекту

Очередной Всероссийский урок цифры для школьников будет посвящен теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Принять участие в мероприятии смогут учащиеся 1–11 классов школ Псковской области в период с 23 сентября по 13 октября на платформе проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службы правительства Псковской области.

Урок направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Открытые уроки по изучению искусственного интеллекта пройдут 30 сентября в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства №10 и 7 октября в средней образовательной школе №12 города Великие Луки.

На уроках школьники узнают, как устроены нейросети и процесс обучения моделей. Ребята постараются освоить основные алгоритмы и правила написания промптов, а также развить эти навыки на практике с помощью игрового тренажера. Кроме того, школьникам расскажут, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом для решения различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов. Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 19 сентября на сайте проекта урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока.

«Уроки цифры» проводятся при поддержке президентского нацпроекта «Цифровая экономика», который направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

Организаторами проекта выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.