Общество

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УИС пройдёт в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной 20 сентября пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В церемонии примут участие заместитель начальника УФСИН России по Псковской области полковника внутренней службы Дмитрий Алексеев, родные, близкие и сослуживцы Героя России Алексея Ширяева и кавалера Ордена Мужества Владислава Байгатова, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», ветераны ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области, сотрудники УФСИН, представители Центральной городской библиотеки, СМИ, приглашенные гости.

Участники мероприятия поделятся воспоминаниями о Владиславе Байгатове и Алексее Ширяеве, посмотрят посвящённые им видеоматериалы, послушают патриотические стихи в исполнении воспитанников военно-патриотического клуба «Зубрёнок».

Встреча завершится торжественной передачей в фонд Центральной городской библиотеки книги «Сотрудники УИС – Герои России», которую Федеральная служба исполнения наказаний издала в прошлом году.