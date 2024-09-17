Полицейские убрали набережную реки Псковы

Сотрудники управления МВД России по Псковской области приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области
Впервые всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» состоялся в августе 2013 года в целях улучшения экологической ситуации в регионах России.
Личный состав регионального и городского управления МВД России не остался в стороне от столь важного мероприятия и принял участие в акции.
Сотрудники полиции, а также члены их семей провели санитарную очистку территории водоохранной зоны реки Псковы.