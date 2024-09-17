Общество

Истину от лжи пытались отличить псковские волонтеры

Занятия в школе волонтёров антинаркотического движения региона, созданного при управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, стартовали в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России Псковской области

Очередная встреча прошла в центре молодежи и общественных инициатив, где психолог провел для добровольцев тренинг по развитию навыков критического мышления под девизом «Мы мыслим независимо». Ребятам предстояло в разных предложенных ситуациях отличить истину ото лжи. Они отрабатывали навыки убеждения, а также убедились, как мнение окружающих может заставить человека принять неправильное решение, даже вопреки здравому смыслу.

В современном быстро меняющемся мире навыки критического мышления становятся все более важными и востребованными. Это связано с большим количеством поступающей из разных источников информации, которая может быть недостоверной, противоречивой или неполной.

«Сложно переоценить важность подобного умения для молодежи, ведь, критически оценивая ту или иную информацию, можно избежать ошибок, разных предубеждений и манипуляций, которыми пользуются злоумышленники для того, чтобы вовлечь молодых людей в противоправные действия», - рассказали в ведомстве.

В рамках состоявшегося мероприятия волонтеры получили большое количество полезных сведений, которые наверняка пригодятся им не только при проведении профилактических акций, но и поможет принимать правильные решения в различных сферах жизни — от профессионального роста до личных отношений, добавили в УМВД.