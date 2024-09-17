Общество

Это по любви

У деревни Дуброво в Логозовской волости Псковского района борщевика нет. На полях общей площадью 250 гектаров не осталось места опасному сорняку - там растут картофель, свекла, морковь. Сложно поверить, что такие объемы овощей выращивает фермерское хозяйство.

Семейная ферма Евгения Грибова успешно работает в аграрной отрасли уже десять лет и обеспечивает овощами школы и детские сады Псковского района. Откуда появляется желание работать на земле, о трудностях и радостях сельскохозяйственного труда и о том, как развитию фермерского хозяйства помогают меры господдержки, узнала Псковская Лента Новостей.

Маленький талисман

Все началось в 2015 году: руководитель предприятия по международным перевозкам Евгений Грибов зарегистрировался как глава крестьянско-фермерского хозяйства и взял в обработку участок площадью 5 гектаров в Логозовской волости.

«До этого момента мы занимались внешнеэкономической деятельностью: международными перевозками и продажами грузового транспорта. Но мой муж всегда мечтал о работе на земле», - рассказывает супруга главы КФХ Евгения.

По ее словам, интерес к аграрной отрасли у Евгения Грибова появился еще в юношеском возрасте. Летом он вместе с другими ребятами ездил в деревню на подработку. «В колхозе под городом Тула, где он тогда жил, он работал помощником комбайнера. Ему было 13 лет. И его эта работа захватила! Благородное дело, просторы, хорошие наставники. Также по тем временам он зарабатывал неплохие деньги, все лето проводя на полях. И мне часто говорил, что очень хочет заняться сельским хозяйством», - вспоминает Евгения.

Но сбылась мечта спустя много лет в Псковской области. В 2014 году, когда в сфере международных перевозок был кризис, Евгений Грибов купил маленький трактор и стал обрабатывать небольшой участок земли. В 2015 году он посадил на 5 га первую картошку, морковь, капусту, немного свеклы. И все получилось! Уже осенью фермер собрал свой первый урожай.

Покупатели фермерской продукции нашлись практически сразу. «Первым нашим клиентом стал детский садик №45 «Родничок», в который в свое время ходили наши дети. Они нас поддержали. Мы до сих пор кормим этот садик. У нас очень хорошие отношения. Мы считаем, что это наш маленький талисман», - говорит Евгения.

Попасть в сети

В этом году у семейной фермы первая круглая дата. «У нас была десятая посевная и десятая уборочная кампания», - говорит супруга главы хозяйства.

Посевные площади тоже увеличились. Теперь у фермеров не 5 гектаров земли, а 250! Соответственно, росли и объемы продукции, и рынки сбыта. «Когда ты растешь в объемах, одного садика становится мало. Нужна стабильная круглогодичная реализация. А это только федеральные сети», - отмечает фермер.

Трудности, связанные с возможностью попасть на прилавки больших торговых сетей, семью не пугали. В 2016 году ферма отправила заявку в «Магнит». «Целый год мы ждали, нас проверяли службы безопасности торговой сети. И через год, в 2017 году, мы подписали контракт», - вспоминает Евгения.

Через несколько лет овощи семейной фермы из Псковского района стали появляться и в других крупных торговых сетях - «Пятерочке», «Перекрестке». «Все аудиты мы проходили с достаточно высоким баллом. Мы очень старались, чтобы все было по-правильному. К тому моменту уже стали вводить в эксплуатацию первые хранилища», - рассказывает она.

Секрет успеха - в постоянном желании совершенствоваться. В ближайших планах работы с сетями - поставлять на прилавки магазинов мытый товар: «Конечный покупатель хочет видеть чистый продукт. Например, 2-3 кг мытого картофеля или морковки. Мы тоже хотим начать мыть продукцию».

Сейчас семейная ферма по-прежнему работает с торговыми сетями, и при этом имеет договоры с дошкольными учреждениями и школами Псковского района. «Тямша, Неелово, Писковичи, даже Палкино - мы возим наши овощи в садики и школы», - говорит Евгения.

Дети поддержали

За годы работы у семейной фермы Грибовых вырос и парк техники. В арсенале хозяйства тракторы МТЗ и «Кировец». А в этом году появились и первые тракторы LOVOL. Пока техника китайского производства фермерам нравится, но нужно будет посмотреть, как она покажет себя в деле.

Ферма Грибовых семейная, но с такими объемами производства силами одной семьи не справиться: «Конечно, есть люди, которые помогают, наемные работники. Например, целая семья из нашей деревни: отец - тракторист, его жена - фасовщица, и уже двое детей старших работают с нами. Один из них учится в нашем аграрном колледже на механизатора. По индивидуальной программе, с выплатой стипендии. Все лето он проводит у нас в хозяйстве».

Дети фермеров тоже поддержали семейный бизнес. «Именно поддержали сами, - подчеркивает Евгения. - Старшему сыну, Антону, еще было лет 12, когда он пришел в хозяйство летом подработать. Он колотил короба для картофеля. Собрал бригаду мальчишек деревенских, и все лето они зарабатывали себе денежку, были очень довольны».

Сейчас Антон окончил Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге, и в этом году поступил в магистратуру на направление «Инженерия». При этом молодой человек совмещает учебу и работу в хозяйстве. Даже занялся отдельным направлением - выращиванием моркови. Для открытия своего проекта подал заявку на конкурс «Агростартап» и получил грант. «Все пока идет хорошо. Ему нравится. Это сложно, трудно. Но ничего: совмещает», - говорит Евгения.

Младшая дочь Грибовых, Екатерина, тоже выбрала аграрное направление - учится на третьем курсе Санкт-Петербургского аграрного колледжа по специальности «технолог» и планирует в дальнейшем перерабатывать овощи, чтобы не выбрасывать брак, а что-то из него делать. Что именно - пока держит в секрете. Но хочет, чтобы остающийся после отбора торговыми сетями «некалибр-нестандарт», тоже становился продуктом.

Есть поддержка и от государства. В этом году семейная ферма Грибовых выиграла грант. На средства господдержки фермеры оборудовали галерею - место, где идет переборка и отгрузка овощей в федеральные сети. Там установлены специальные рампы для погрузчика.

Также было приобретено холодильное оборудование в овощехранилище, что позволит сохранять картофель до нового урожая и торговать продукцией круглогодично. «Грант - это великое подспорье. С его помощью мы выходим на круглогодичную реализацию продукции», - отмечает фермер.

Надо любить

Сейчас в хозяйстве в самом разгаре уборочная кампания. «Хлопот очень много. Работа от зари до зари. Помогает погода: нет дождей, тепло, сухо. В августе дожди очень подвели, долго было не въехать в поля. Поэтому сейчас мы стараемся все делать быстрее. Надо успевать, чтобы все убрать. Потом мы уже в нормальном рабочем режиме работаем. Отгружаем машины», - говорит она.

По словам Евгении, сельское хозяйство - перспективная отрасль. Но и сложностей много. «Это нелегкий труд. Есть неблагоприятные погодные условия, техника, которая ломается. Чтобы заниматься сельским хозяйством, в первую очередь, надо любить деревню, любить те просторы, на которых ты работаешь, любить ту картошку, которую ты растишь. Если ты готов в 5 утра приехать на поле, чтобы провести определенные обработки, в дождь проводить уборку, понимая, что ты не можешь ждать, когда этот дождь закончится, если тебе все это нравится, если горят глаза - надо этим заниматься. Не важно, фермер это, водитель фуры или учитель в школе: когда твой труд тебе нравится - все будет получаться», - заключила фермер.

Светлана Синцова

Фото из личного архива героев публикации