Общество

Фасады домов возле новой детской площадки на Четырех Углах планируется обновить

Фасады домов возле новой детской площадки на Четырех Углах планируется обновить. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

По его словам, на новой детской площадке в сквере им. 60-летия Октября полно детей. «Значит, место было выбрано верно. Игровой комплекс стал отличным дополнением к новому фонтану», - отметил Борис Елкин.

Глава города обратил внимание на тот факт, что сквер притягивает все больше семей с детьми и туристов. «По предложению Губернатора направим в Фонд капитального ремонта заявку на обновление фасадов домов, которые окружают площадку. Это поможет сделать локацию еще более привлекательной», - сказал он.

Также Борис Елкин поблагодарил правительство области и лично губернатора Михаила Ведерникова за вклад в развитие города.