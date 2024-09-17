Общество

В УФСИН России по Псковской области почтили память трагически погибших коллег

Места захоронений Героя России Алексея Ширяева и кавалера Ордена Мужества Владислава Байгатова посетили сотрудники УФСИН по Псковской области сегодня, 22 сентября. Торжественное возложение цветов бойцам спецназа «Зубр» прошло в честь Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников УИС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Память коллег почтили начальник регионального УФСИН Алексей Емельянов, личный состав отдела специального назначения «Зубр», родственники погибших, а также руководство 12 школы, в которой учился Герой России Алексей Ширяев.

Трагическими датами для УИС Псковской области стали 8 и 16 марта 2000 года. В очередной служебной командировке на Северный Кавказ отряд специального назначения «Зубр» понёс тяжелую потерю. 8 марта 2000 года разведгруппа, в состав которой входил Алексей Ширяев, захватила два здания с огневыми точками противника и уничтожила их ручными гранатами. Заметив вражеского гранатометчика, готовящегося к очередному выстрелу, Алексей прицельным огнем уничтожил его, а при смене позиции заметил упавшую и неразорвавшуюся вблизи группы сотрудников гранату. Не раздумывая, он шагнул первым, весь удар приняв на себя. Он погиб на месте, но спас жизни своих товарищей.

За проявленное мужество и героизм Указом Президента РФ младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Он похоронен на кладбище в посёлке Писковичи Псковского района.

Вторым ударом в той же командировке стала гибель Владислава Байгатова. Инструктор-снайпер и лейтенант внутренней службы, находясь в составе разведгруппы, в ходе ожесточенного боя фланговым огнём сорвал несколько попыток прорыва мелких групп через позиции. В здание, за которым Владислав Байгатов совместно с другими сотрудниками осуществлял погрузку раненых, попал заряд большой мощности, от чего оно полностью разрушилось. Получив минно-взрывную рану, он был завален обломками стены и от полученных ранений погиб на месте. Указом Президента РФ за мужество и героизм Владислав Байгатов был посмертно награжден Орденом Мужества.

Вспоминая подвиги безвременно ушедших коллег, руководитель УФСИН произнес признательные слова в адрес родственников бойцов ОСН за стойкость духа и внутреннюю силу. Он заверил, что светлая память и чувство глубокого уважения к подвигам героев навсегда останутся традицией УИС и будут вечно служить примером для воспитания молодого поколения.