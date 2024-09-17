Общество

Праздник яблочного урожая отметили в правительстве Псковской области

Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области сегодня, 22 сентября. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Виновником торжества стал первый урожай из яблоневого сада у здания правительства Псковской области. Для того, чтобы спелые яблоки не пропали даром было принято решение разыграть лотерею «Первый яблочный урожай из сада Правительства Псковской области».

Каждое подразделение аппарата получило по вкусному яблоку, а также памятный диплом. Все сотрудники зарядились хорошим настроением и снова приступили к своей работе.

«Рассчитываю, что эта новая традиция приживется и с каждым годом мы будем угощать своими яблоками всё большее число наших сотрудников», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.