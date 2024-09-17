Общество

Псковские военнослужащие получат выплаты за выполнение задач в Курской и Белгородской областях

За участие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях дополнительные выплаты получат военнослужащие Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

По закону военнослужащие, участвующие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях, по закону не являются участниками специальной военной операции. По этой причине региональные меры поддержки на них не распространялись. Эту проблему губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с общественными помощниками.

«Наши военнослужащие выполняют важные задачи и на передовой, и на приграничных территориях, рискуя своими жизнями. Поэтому поручил оперативно внести изменения в Указ о выплате членам семей погибших в ходе СВО и Указ о мерах поддержки членов семей участников СВО», - сообщил в своём Telegram-канале глава региона.

Указ уже скорректировали, и теперь все имеющиеся в регионе меры поддержки распространяются на семьи военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, которые принимают участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.