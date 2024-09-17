Общество

Актер Александр Мартынов рассказал о своей миссии в Пскове

Актер театра и кино, резидент продюсерского центра «Инсайт люди» Александр Мартынов рассказал, для чего приехал в Псков, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Миссия в Пскове у меня - это мастер-класс для резидентов "Инсайт люди". Это продюсерский центр, объединяющий блогеров, музыкантов, актеров. И я, в том числе, являюсь резидентом уже два с половиной года. Резиденты Пскова узреют трехчасовое погружение, скорее, это даже не актерский мастер-класс в чистом виде, это погружение в себя, изучение себя настоящего. Скажем так, я иду вразрез с трендами, когда 15 секунд на ролик, и человек не привык погружаться, не привык идти на глубину», - сказал Александр Мартынов.

Актер отметил, что за три часа научить актерскому мастерству невозможно. «Я им, скажем так, дам ключики», - дополнил он.