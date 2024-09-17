Общество

ПсковГУ снова получил предостережение по экзамену для мигрантов

Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам, в число которых входит ПсковГУ, о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному.

«Пять предостережений объявлены образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата», - говорится в сообщении.

Предупреждения получили российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Уфимский университет науки и технологии, Псковский государственный университет и Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, пишет РИА Новости.

Ранее Минобрнауки РФ заявило, что ведомством разработаны и направлены в организации, проводящие экзамен, методические рекомендации, которые изменят действующий порядок приема экзаменов у иностранцев и выдачи сертификатов в целях снижения коррупционных рисков.

Так, необходимо проработать установление обязательной фиксации с помощью средств видеозаписи письменной части процедуры сдачи экзамена и введение альтернативных оснований для аннулирования сертификатов.

В министерстве добавили, что, помимо прочего, нужно установить единую стоимость проведения экзамена по русскому для мигрантов на всей территории РФ.

Напомним, ПсковГУ ранее уже получал предостережения из-за экзамена по русскому языку для мигрантов.