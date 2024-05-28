Общество

ПсковГУ получил очередное предостережение из-за экзамена по русскому языку для мигрантов

ПсковГУ получил очередное предостережение из-за экзамена по русскому языку для мигрантов, об сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Рособрнадзор направил в 7 вузов России предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзаменов по русскому языку для мигрантов.

В числе учебных заведений – Томский госуниверситет, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, СПбГУ, РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена и Уфимский университет науки и технологий.

Аналогичное предостережение уже было направлено в ПсковГУ в середине апреля.