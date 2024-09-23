Общество

Главный судебный пристав и областной прокурор примут псковичей 25 сентября

Совместный прием граждан по вопросу соблюдения их прав при исполнении исполнительных производств состоится 25 сентября с 15:00 до 17:00 в УФССП России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: управление Федеральной службы судебных приставов.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников совместно с прокурором Псковской области Андреем Мошковым окажут адресную помощь обратившимся гражданам.

Прием состоится в УФССП России по Псковской области по адресу: город Псков, улица Текстильная, дом №3.

Предварительная запись по телефону: 699-091. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.