Общество

Начальника дновского депо оштрафовали за нарушения при проведении медосмотров

Нарушения при прохождении предварительного медицинского осмотра, а также нарушения условий и порядка оплаты труда, сроков и нормы выдачи средств индивидуальной защиты выявили по обращению работника эксплуатационного локомотивного депо Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Начальник депо привлечен к административной ответственности по частям 1, 6 статьи 5.27 КоАП РФ, частям 1, 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 29 тысяч рублей.

Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В результате вмешательства надзорного органа нарушения устранены.