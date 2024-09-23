Общество

В полуфинал конкурса «Мисс и Миссис Псков» прошли 30 женщин

В воскресенье, 25 сентября, в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA состоялся открытый кастинг регионального этапа конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

Более 120 претенденток изъявили желание принять участие в кастинге, но приглашение получили только 50 человек. По итогам кастинга в полуфинал прошли 30 псковичек: 15 в категории «Мисс» и 15 в категории «Миссис».

На кастинге девушки показали свое дефиле, рассказали о себе и сделали первые фото. Участницы категории «Мисс» также продемонстрировали дефиле в купальниках.

Теперь участниц ждут репетиции, мастер-классы, фотосессии и большой полуфинал фестиваля.

Фестиваль «Мисс и Миссис Псков 24» является региональным этапом всероссийских конкурсов «Мисс Россия» и «Миссис Россия».