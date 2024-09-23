Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Торжественный бранч
Легкий пар Городские бани
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
Кружки и секции для детей
Лонгрид мифы о молоке
Великолепное Трио
 
 
 
ещё Общество 23.09.2024 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 23.09.2024 20:500 Губернатор Псковской области встретился с выпускниками программы «Школа мэров» 23.09.2024 20:400 Псковский детский фонд начал реализацию проекта «Моя семья» 23.09.2024 20:340 Новые главы Карамышевской и Середкинской волостей пообещали держать приоритетом развитие сельских поселений 23.09.2024 20:200 Индексацию окладов бюджетников на 5,5% обсудили в Псковской области 23.09.2024 20:000 Собака из Латвии не прошла ветеринарный контроль на границе в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 17.09.2024 13:2921 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 19.09.2024 09:308 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова 18.09.2024 16:576 Суд арестовал имущество Александра Грацкого
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новые главы Карамышевской и Середкинской волостей пообещали держать приоритетом развитие сельских поселений

23.09.2024 20:34|ПсковКомментариев: 0

В Карамышевской и Середкинской волостях состоялись выборы глав сельских поселений, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на личной странице ВКонтакте.

Фото: страница главы Натальи Федоровы ВКонтакте

На заседаниях собраний депутатов Карамышевской и Середкинской волостей состоялась процедура избрания глав сельских поселений. По результатам тайного голосования Лариса Александрова стала главой Карамышевской волости, а Раиса Шумкина - главой Середкинской волости.

Избранные главы отметили, что продолжение работы по развитию волостей будет приоритетом: в планах ремонт дорог, улучшение освещения, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновление школ, детских садов и домов культуры.

«Поздравила Ларису Анатольевну и Раису Ивановну с оказанным им высоким доверием. Перед главами стоят непростые задачи. Вместе с тем, пользуясь авторитетом у коллег-депутатов и населения, активно вовлекая наших жителей в решение вопросов местного значения и конструктивную совместную работу главы имеют возможность, заручившись поддержкой районных и областных властей, развивать потенциал территорий вверенных им волостей. Поблагодарила депутатский корпус волостных собраний за активную работу с населением, жителей – за участие выборах», - поздравила коллег Наталья Федорова.

Теги: #Карамышевская волость #Середкинская волость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 16 человек
23.09.2024, 20:500 Губернатор Псковской области встретился с выпускниками программы «Школа мэров» 23.09.2024, 20:410 Две машины столкнулись на круговом движении на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 23.09.2024, 20:400 Псковский детский фонд начал реализацию проекта «Моя семья» 23.09.2024, 20:340 Новые главы Карамышевской и Середкинской волостей пообещали держать приоритетом развитие сельских поселений
23.09.2024, 20:200 Индексацию окладов бюджетников на 5,5% обсудили в Псковской области 23.09.2024, 20:000 Собака из Латвии не прошла ветеринарный контроль на границе в Псковской области 23.09.2024, 19:470 Убивший сожительницу в порыве злости пскович заключен под стражу. ВИДЕО 23.09.2024, 19:400 Регионы подготовились к отопительному сезону на 75-95%
23.09.2024, 19:300 Большинство респондентов ПЛН недовольны исполнением и расположением велодорожек в Пскове 23.09.2024, 19:200 Псковский облсовпроф запустил конкурс рисунков на тему «Моя семья и труд» 23.09.2024, 19:090 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это». ВИДЕО 23.09.2024, 19:000 135 патронов и почти 20 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю
23.09.2024, 18:400 Штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году 23.09.2024, 18:190 Главный судебный пристав и областной прокурор примут псковичей 25 сентября 23.09.2024, 18:170 В Пскове карьерный рост приводит женщин к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин — опрос 23.09.2024, 18:150 Клуб любителей бега «Скобарь» отмечает день рождения
23.09.2024, 18:120 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой. ВИДЕО 23.09.2024, 18:110 Обширную программу к 85-летию Валентина Курбатова подготовили в Псковской области 23.09.2024, 18:060 Псковича наказали за кражу 40 тысяч рублей с карты знакомой 23.09.2024, 18:020 Около 500 человек приняли участие «Кроссе нации» в Великих Луках
23.09.2024, 17:520 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это» 23.09.2024, 17:430 Четыре уличных вазона установит ТОС на территории Дновского культурного центра 23.09.2024, 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 23.09.2024, 17:371 Фотофакт: На улице Петровской в Пскове разрешили парковаться под углом к краю проезжей части
23.09.2024, 17:350 «ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается. ВИДЕО 23.09.2024, 17:240 Кубок Псковской области по велоспорту собрал около 100 участников 23.09.2024, 17:180 Будущему дновской аптеки ничего не угрожает — Михаил Шауркин 23.09.2024, 17:171 В полуфинал конкурса «Мисс и Миссис Псков» прошли 30 женщин
23.09.2024, 17:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2024, 16:570 Начальника дновского депо оштрафовали за нарушения при проведении медосмотров 23.09.2024, 16:510 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 23.09.2024, 16:490 Спрос на хирургов в Псковской области упал на 42%
23.09.2024, 16:410 Транспортный прокурор рассмотрел обращения сотрудников псковского аэропорта 23.09.2024, 16:380 Санитарные дни объявлены на объектах Псковского музея-заповедника 23.09.2024, 16:220 «Биржевые брокеры» выманили деньги у псковичей 23.09.2024, 16:160 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 сентября
23.09.2024, 15:590 «Беседка»: Актер Александр Мартынов о театре и проклятой роли в «Универе». ВИДЕО 23.09.2024, 15:520 Великолукские волонтеры отправятся в Торопец помогать местным жителям 23.09.2024, 15:410 Привиться от гриппа в Пскове можно в автобусах у торговых центров  23.09.2024, 15:300 Нетрезвого жителя Карелии за рулем Niva остановили в Новоржевском округе
23.09.2024, 15:270 Псковички стали призерами первенства России по пилонному спорту 23.09.2024, 15:150 Сделать прививку от гриппа призвали псковичей депутаты областного Собрания 23.09.2024, 15:092 Игорь Сопов: «Яблоко» подало иск о нарушении избирательного законодательства ради оправдания своего поражения 23.09.2024, 14:550 Псковичу ограничили свободу за езду с поддельными водительскими правами
23.09.2024, 14:500 Великолепное трио 23.09.2024, 14:492 Аттракционы в псковских парках перешли на осенний режим работы 23.09.2024, 14:420 Пропавшего 18 сентября подростка разыскивает полиция в Псковском районе 23.09.2024, 14:280 Мужчина получил условных срок за найденные в Псковской районе наркотики
23.09.2024, 14:200 С начала года малый бизнес в СЗФО получил 56 млрд рублей онлайн – Сбер 23.09.2024, 14:140 «Яблоко» оспаривает результаты выборов главы Гдовского района в суде  23.09.2024, 14:120 Футбольная команда «Луки-Энергия» сыграет с соперником из Первой лиги  23.09.2024, 14:000 Поставщика перчаток для псковского перинатального центра признали недобросовестным 
23.09.2024, 13:510 Александр Мартынов о роли в «Универе»: Ботаник – это прекрасно, но надо идти дальше 23.09.2024, 13:421 ПсковГУ снова получил предостережение по экзамену для мигрантов 23.09.2024, 13:361 Росгвардейцы задержали 71-летнего псковича за кражу продуктов 23.09.2024, 13:310 Сбер выпустил бесплатную кредитку с лимитированным дизайном и светодиодами
23.09.2024, 13:200 Уличная культура захватила Псков 23.09.2024, 13:170 В Пскове заработал новый светофор. ВИДЕО 23.09.2024, 13:120 Наружное освещение сделают в удаленных микрорайонах Пскова 23.09.2024, 13:111 Торжественный воскресный бранч вместо ленивых завтраков
23.09.2024, 13:070 Мотосезон-2024 закроют в Пскове 28 сентября 23.09.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой 23.09.2024, 12:580 Две минометные мины нашли в Псковской области 23.09.2024, 12:500 Как распознать успех, ответил актер Александр Мартынов 
23.09.2024, 12:440 Псковская область заняла 52 место среди регионов РФ по доле высокопроизводительных мест 23.09.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об увеличении аварийности на дорогах 23.09.2024, 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024, 12:180 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой
23.09.2024, 12:160 Актер Александр Мартынов рассказал о своей миссии в Пскове 23.09.2024, 12:060 От неизвестного заболевания в Индии умерли 15 человек 23.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с актером Александром Мартыновым 23.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 сентября
23.09.2024, 11:550 Пушкинский заповедник открывает выставку памяти Валентина Курбатова в Иркутске 23.09.2024, 11:440 Ушел из жизни один из старейших поисковиков Псковской области Сергей Егоров 23.09.2024, 11:280 Эксперты назвали будущее применения искусственного интеллекта 23.09.2024, 11:152 Дмитрий Медведев: У «Единой России» почти 90 тысяч «первичек» по всей стране
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru