Общество

Новые главы Карамышевской и Середкинской волостей пообещали держать приоритетом развитие сельских поселений

В Карамышевской и Середкинской волостях состоялись выборы глав сельских поселений, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на личной странице ВКонтакте.

Фото: страница главы Натальи Федоровы ВКонтакте

На заседаниях собраний депутатов Карамышевской и Середкинской волостей состоялась процедура избрания глав сельских поселений. По результатам тайного голосования Лариса Александрова стала главой Карамышевской волости, а Раиса Шумкина - главой Середкинской волости.

Избранные главы отметили, что продолжение работы по развитию волостей будет приоритетом: в планах ремонт дорог, улучшение освещения, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, обновление школ, детских садов и домов культуры.

«Поздравила Ларису Анатольевну и Раису Ивановну с оказанным им высоким доверием. Перед главами стоят непростые задачи. Вместе с тем, пользуясь авторитетом у коллег-депутатов и населения, активно вовлекая наших жителей в решение вопросов местного значения и конструктивную совместную работу главы имеют возможность, заручившись поддержкой районных и областных властей, развивать потенциал территорий вверенных им волостей. Поблагодарила депутатский корпус волостных собраний за активную работу с населением, жителей – за участие выборах», - поздравила коллег Наталья Федорова.