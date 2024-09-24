Общество

Студент псковского колледжа искусств стал обладателем именной стипендии

Студенту III курса Псковского областного колледжа искусств по специальности «Теория музыки» Дмитрию Гусакову назначена именная стипендия комитета по образованию Псковской области. Такая стипендия назначается студентам и аспирантам «за особые успехи в научной и учебной деятельности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В творческом архиве молодого музыканта:

выступление с докладами на международной научно-практической конференции «Сергей Рахманинов и Серебряный век»

областной научно-практической конференции «Традиции фортепианной школы Псковской области»,

XVI Всероссийском имени Рахманинова конкурсе среди студентов музыкальных колледжей и колледжей искусств, посвященном 150-летию со дня рождения Рахманинова,

победа на Всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе среди обучающихся по программам СПО и Четвёртом Всероссийском конкурсе «Глазуновский Диктант»,

литературно-музыкальная композиция «Золотой петушок»,

открытие выставки «Русская зима» в Изборском музее-заповеднике,

концерт памяти педагогов-пианистов Псковской области,

концерт студентов колледжа искусств по классу органа.

Также Дмитрий является координатором направления «Моя Победа» и тим-лидером регионального отделения общественной организации «Волонтеры Победы», вожатым и наставником Движения Первых в Псковской области, членом Штаба Молодежного движения «Вечевой Орден».