Общество

Геннадий Иойлев: В этом году в Пскове было рекордное количество стобалльников по ЕГЭ

Рекордное количество стобалльников по ЕГЭ было в этом году в Пскове. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году в регионе имеется рекордное количество стобалльных результатов. Их 24 по семи предметам, которые показали выпускники инженерно-лингвистической гимназии, гуманитарного лицея, технического лицея, Псковского педагогического комплекса лицея номер четыре, многопрофильного правового лицея номер восемь, лицея экономики и основ предпринимательства и средней школы номер двадцать четыре», - сказал Геннадий Иойлев.

Единый государственный экзамен в этом году сдавали 1063 ученика. Средний балл по сравнению с прошлым годом увеличился по математике, физике, литературе, географии, биологии, химии. «Без преувеличения хочу сказать, что в этом году впервые за все время проведения ЕГЭ в городе Пскове максимальный средний балл по профильной математике 67,6, по физике 66,6 балла», - добавил начальник управления образования.

Школы выпустили 102 золотых и 53 серебряных медалиста. По сравнению с предыдущими годами увеличилось количество обучающихся, вышедших в финал всероссийской олимпиады школьников. В этом году их девять человек, из них три стали призерами олимпиад по биологии, математике и французскому языку.

«Ярким примером крупных побед является всероссийский конкурс "Большая перемена", победителями которого стали три обучающихся с денежными поощрениями в миллион рублей. А призерами - одиннадцать обучающихся с денежными поощрениями от ста до двухсот тысяч рублей. Международный форум научной молодежи "Шаг в будущее" принес шесть дипломов первой, второй и третьей степени», - дополнил Геннадий Иойлев.

В прошедшем учебном году в очных предметных олимпиадах регионального, федерального, международного уровня и победителями и призерами стали 129 школьников из города Пскова.

«Во внеурочной деятельности наши дети показывают высокие результаты на всех уровнях. Победителями и призерами регионального, федерального и международного уровня стали 629 обучающихся. Также и педагоги города становятся победителями и призерами региональных конкурсов профессионального мастерства и достойно представляют регион на федеральном уровне», - рассказал Геннадий Иойлев.

Также в номинации лучшая инклюзивная школа России и лучший инклюзивный детский сад победителями регионального этапа одиннадцатого конкурса в социальной стали социально-экономические лицеи №21 и детский сад №22, который также представит регион на федеральном уровне.