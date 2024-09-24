Геннадий Иойлев: В этом году в Пскове было рекордное количество стобалльников по ЕГЭ

Рекордное количество стобалльников по ЕГЭ было в этом году в Пскове. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Единый государственный экзамен в этом году сдавали 1063 ученика. Средний балл по сравнению с прошлым годом увеличился по математике, физике, литературе, географии, биологии, химии. «Без преувеличения хочу сказать, что в этом году впервые за все время проведения ЕГЭ в городе Пскове максимальный средний балл по профильной математике 67,6, по физике 66,6 балла», - добавил начальник управления образования.
Школы выпустили 102 золотых и 53 серебряных медалиста. По сравнению с предыдущими годами увеличилось количество обучающихся, вышедших в финал всероссийской олимпиады школьников. В этом году их девять человек, из них три стали призерами олимпиад по биологии, математике и французскому языку.
В прошедшем учебном году в очных предметных олимпиадах регионального, федерального, международного уровня и победителями и призерами стали 129 школьников из города Пскова.
«Во внеурочной деятельности наши дети показывают высокие результаты на всех уровнях. Победителями и призерами регионального, федерального и международного уровня стали 629 обучающихся. Также и педагоги города становятся победителями и призерами региональных конкурсов профессионального мастерства и достойно представляют регион на федеральном уровне», - рассказал Геннадий Иойлев.
Также в номинации лучшая инклюзивная школа России и лучший инклюзивный детский сад победителями регионального этапа одиннадцатого конкурса в социальной стали социально-экономические лицеи №21 и детский сад №22, который также представит регион на федеральном уровне.