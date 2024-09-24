Общество

Почти 4,5 тысячи случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

С 16 по 22 сентября в Псковской области выявлено 4463 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 75,93 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 62,1%. В городе Пскове зарегистрировано 2216 случаев ОРВИ, или 49,6% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 38 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 5 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 58 случаев, или 9,87 на 100 тысяч населения.