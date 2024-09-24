Общество

Директор ПОИПКРО: Псков — хорошая база для подготовки кадров

Псков — хорошая база для подготовки кадров, заявила руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Псков — хорошая база для подготовки кадров. Городские власти активно поддерживают инициативы, направленные на повышение качества образования, и создают условия для привлечения и удержания специалистов в педагогической сфере в принципе. В том числе проводятся серьезные работы по вовлечению в профессию молодых педагогов», - сказала Екатерина Гончарова.

В прошлом году три психолого-педагогических класса открылись на площадке города Пскова. «Что не может не подтверждать, системность и глубину проработки кадрового вопроса на уровне муниципалитета», - отметила руководитель ПОИПКРО.

«Мы как областной институт повышения квалификации работников образования по своей сути выступаем основным ресурсным центром для системы муниципального образования в части работы с профессиональными компетенциями педагогов», - пояснила Екатерина Гончарова.

Институт работает со всеми муниципалитетами Псковской области. Педагогам доступен широкий спектр и курсов повышения квалификации, и профессиональной переподготовки по различным направлениям, например, современными педагогическим технологиям, психологии развития инклюзивного образования, использовании цифровых ресурсов в образовании и прочих.

«Также отмечу, что наши сотрудники всегда готовы оказать индивидуальную поддержку педагогам и руководителям образовательных учреждений и включать в работу площадок новые компетенции, новые методы, которые оперативно мы сами осваиваем», - сказала Екатерина Гончарова.