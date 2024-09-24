Общество

Эксперты обсудили будущее профессии инженера на конференции «Импульс Т1» в Ижевске

Представители правительства Удмуртской Республики, ведущих вузов, фондов развития и компаний региона обсудили, как меняются инженерные практики в разных отраслях, что поможет преодолеть дефицит кадров, какие факторы стимулируют рост количества изобретений, и что может стать «окнами возможностей» для изобретателей в будущем.

В Ижевске 22-23 сентября в третий раз прошла технологическая конференция «Импульс Т1», организатором которой выступает один из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинг Т1. В рамках деловой программы особое внимание было уделено пленарной дискуссии «Изобретатель сегодня: вызовы времени и окна возможностей».

В условиях активного импортозамещения и востребованности инновационных разработок в России формируется острая нехватка инженеров. Одновременно с этим стремительное развитие технологий повышает требования к ИТ-специалистам и их компетенциям. «Для новых производств нужны новые кадры. Современные инженеры должны не только обладать техническими навыками, но и быть инноваторами, находить креативные решения и применять нестандартные подходы. Умение работать в команде и желание постоянно учиться и развиваться становятся неотъемлемыми компетенциями успешных ИТ-специалистов сегодня», – открыл дискуссию Антон Красильников, директор по развитию новых направлений и инноваций Холдинга Т1.

Тимур Меджитов, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, отметил, что для борьбы с дефицитом инженеров необходимо повышать престижность профессии и её привлекательность для молодого поколения. Новым талантам и опытным профессионалам также требуется поддержка государства и создание условий, которые дадут импульс для разработки инновационных идей. Для этого правительством региона реализуются программы, направленные на развитие изобретательства. «В рамках проекта “ИТ-вектор образования” мы оказываем поддержку талантам уже со школьной скамьи — на сегодня это 50 школ, 211 классов и 4326 учеников. На разных уровнях реализуются государственные программы грантов — например, конкурсы “Студенческий Стартап” и “Умник”. За 2023 год молодёжью было привлечено 32 млн рублей по 39 проектам, а всего на инновации и изобретательство — 367 млн рублей. Кроме того, совместно с представителями вузов и бизнеса мы оцениваем идеи участников и оказываем поддержку для реализации самых лучших проектов», — прокомментировал спикер.

Андрей Копысов, проректор по научной и инновационной деятельности, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, рассказал, какие возможности для изобретательства и инноваций сегодня реализованы в вузе. «В рамках федерального проекта “Платформа университетского технологического предпринимательства” мы разрабатываем тренинги и инициативы для раскрытия потенциала молодых новаторов. В этом году для студентов вуза стартовала новая акселерационная программа: тренеры и эксперты помогают студентам сформулировать идею, поставить правильные цели, найти команду и приступить к реализации своей мечты. В результате будущие предприниматели получают возможность презентовать свой проект потенциальным инвесторам, а также получить меры поддержки для его реализации», – добавил Андрей Копысов.

Александр Кондратьев, исполнительный директор Технопарка «Нобель», в своем выступлении подчеркнул важность интеграции образовательных учреждений и научных организаций для стимулирования изобретательства. «Вузы сегодня должны переформатироваться и стать не просто учебными заведениями, а корпорациями с научными лабораториями, инновационными предприятиями, коммерциализацией изобретений. Мы эту трансформацию проводим: через обучения, акселераторы, трансфер технологий. Изобретатель — тот, кто умеет реализовать свои идеи, адаптируя их под реальные запросы рынка. Наша задача – помочь новаторам, молодым ученым, стартапам и инновационным предприятиям получить всю необходимую поддержку для разработки и внедрения высокотехнологичных решений», — отметил Александр Кондратьев.

Необходимость сотрудничества бизнеса, образовательных учреждений и стартапов для подготовки нового поколения инженеров и поддержки изобретательства отметили Иван Мочалов, генеральный директор компании «Грин-Тех», и Андрей Прокошев, директор по ИТ Холдинга UDS-Group.

«Взаимодействие стартапов и бизнеса должно начинаться на этапе разработки идеи. Крупным компания нужны готовые решения, которые приносят прибыль в текущем моменте. Поэтому, прежде чем новая разработка будет внедрена, требуется до трех лет на ее развитие и монетизацию. В этот период стартапам нужно активно участвовать в коммуникации с потенциальными заказчиками. Это позволит обеспечить не только техническую готовность проекта, но и концептуальную – проверить актуальность идеи. На этапе ее реализации я рекомендую стартапам обращаться к разным инструментам финансирования, в том числе мерам поддержки», – прокомментировал Иван Мочалов.

«Я убежден, что инженер и предприниматель – это близкие понятия. Объединение этих навыков позволяет создавать совершенно новые решения и кратно увеличивать скорость и результат их внедрений. В нашей компании большинство инженеров постоянно работают над улучшением процессов предприятий, но есть группа сотрудников, которые сфокусированы именно на создании и внедрении инноваций. Они разрабатывают идеи, формулируют гипотезы и предлагают их бизнесу. А экономисты, в свою очередь, считают эффективность и формируют план по внедрению проекта», – добавил Андрей Прокошев.

Артем Пермяков, директор по развитию Directum, рассказал об опыте развития и внедрения инноваций. Спикер отметил, что за последние семь лет в организации была выстроена комплексная система, которая позволяет создавать и выводить новые продукты на рынок. «Сейчас в компании внедрены несколько стадий оценки идей. Первая позволяет проанализировать актуальность предложения для рынка и выбрать финансовую модель. Если продукт является технически сложным, то мы запускаем прототипирование. В случае успешного завершения этих стадий мы формируем команду и работаем над выводом продукта на рынок. Такой подход позволяет превратить хаотичные предложения в акселератор инноваций», – отметил спикер.

Конференция «Импульс Т1» — ежегодное событие, которое проходит в крупнейших российских центрах ИТ-индустрии. Последняя серия мероприятий состоялась в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Санкт-Петербурге и завершилась масштабным форумом в Москве. Конференции посетили более 10 тысяч человек и около 1 млн участников посмотрели онлайн-трансляции. В 2024 г. «Импульс Т1» проходит в пяти городах России и впервые – в Беларуси. Вслед за Ижевском мероприятие состоится в Нижнем Новгороде.