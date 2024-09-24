Общество

Осужденные в Великих Луках помогают зооприютам

Осужденные исправительного центра №1 посетили городской центр милосердия для животных, а на следующий день побывали в зооприюте «Веретье» в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Люди, отбывающие наказание в виде принудительных работ, регулярно посещают приюты для животных в городе Великие Луки и Великолукском районе. Взяв однажды шефство над общественными зоозащитными организациями, стараются помочь, в первую очередь, физическим трудом, а также подарить собакам внимание и общение, в котором они так нуждаются ввиду отсутствия любящих хозяев.

На этот раз осужденные ИЦ-1 посетили городской центр милосердия для животных, а на следующий день побывали в зооприюте «Веретье». В обеих организациях волонтеры оказали помощь в благоустройстве будок, готовя их к наступлению зимнего периода, поменяли в них подстилки, чтобы хвостатым жителям было тепло спать. Традиционно распилили, раскололи и сложили под навесы дрова.

«Впереди долгая зима. Зверей без дома много, все хотят жить и коротать длинные ночи в тепле. Помогая им, мы идем на пути создания здорового, более гуманного и дружелюбного общества. Осужденные никогда не отказываются помочь, даже наоборот, сами выходят с инициативой. Благодаря добровольческой деятельности они не только получают хорошие навыки социального общения, но и доказывают желание исправиться», - отметил заместитель начальника ИЦ-1 Артем Облуков.