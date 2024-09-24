Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостем программы станет заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих. Разговор будет посвящен началу нового парламентского сезона.

Накануне состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания – первая в новом парламентском сезоне. Почему важен запрет на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола? Как повлияет на систему образования в области поддержка педагогов, ученики которых достигли успехов – стали победителями олимпиад или сдали ЕГЭ на 100 баллов? Насколько продуктивным было лето в муниципальных образованиях округа №11?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.