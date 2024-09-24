Общество

«Деревню авиаторов» создадут в Псковском районе

Завершена работа по формированию земельных участков для реализации инвестиционного проекта «Развитие туристической и спортивной инфраструктуры псковского спортивного клуба сверхлегкой авиации «Небо», в Середкинской волости Псковского района планируется к реализации проект «Деревня авиаторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

Ранее в рамках заключенного с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым инвестиционного соглашения комитет провел работы по включению земельных участков в границы населенных пунктов и внес изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района. Все мероприятия осуществлялись во взаимодействии с инвестором, в том числе непосредственно на готовящейся площадке.

В настоящее время инвестор обеспечивает постановку на государственный кадастровый учет пяти земельных участков для расширения взлетно-посадочной полосы, размещения складов, гостевой автопарковки, модульных домов, кемпингов для размещения зрителей.