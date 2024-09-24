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Общество

Александр Котов: Работа регионального парламента и областного суда во многом перекликается

26.09.2024 16:25|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов принял участие в награждении сотрудников Псковского областного суда на торжественном собрании, посвященном 80-летию со дня образования суда, которое проходит в большом концентром зале Псковской областной филармонии 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хочу поблагодарить ветеранов, кто на протяжении многих лет работал, укрепляя судебную систему в нашем регионе. Хочу поблагодарить судей, сотрудников областного суда - за вашу профессиональную, четкую, кропотливую работу. Работа Псковского областного Собрания депутатов и Псковского областного суда во многом перекликается. Мы принимаем законы, вы принимаете решения, опираясь на нормы этих законов. Судья по сути является вершителем. Каждый раз, принимая то или иное решение, судья берет на себя ответственность. Это ответственность за судьбу людей. Это тяжелый груз, это высокая моральная, психологическая нагрузка. Но с этим наши судьи успешно справляются», - сказал Александр Котов. 

В продолжение церемонии председатель областного Собрания депутатов вручил трем сотрудникам суда почетные грамоты. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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