Общество

Апелляционный суд признал законным отказ в удовлетворении иска великолукского предприятия о загрязнении реки Исса

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области об отказе в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «ВСГЦ» к председателю реготделения партии «Яблоко» Артуру Гайдуку о защите деловой репутации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение взято c сайтов meatinfo.ru и dzen.ru

Напомним, сельскохозяйственное предприятие ООО «ВСГЦ» обратилось в арбитражный суд с иском к реотделению партии «Яблоко» о признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию предприятиями сведений, распространенных политической партией 17 августа 2023 в печатном издании №1 «Красногородское Яблоко. Информационный бюллетень "ГражданинЪ"» (а также в ее интернет-версии) под заголовком: «Остановить загрязнение реки Иссы». В иске предприятие просило обязать реготеделение партии опубликовать опровержение.

17 августа суд в иске отказал. Установлено, что сведения носят общий характер, а безличные либо относящиеся к третьим лицам сведения не могут заявляться как порочащие именно деловую репутацию предприятия.

20 мая суд отказал в удовлетворении иска ООО «ВСГЦ» к депутату Псковского областного Собрания Артуру Гайдуку о защите деловой репутации по факту размещения в сети «Интернет» на странице социальной сети «ВКонтакте» в группе «Граждане Красногородского района» комментария Артура Гайдука о начале административного расследования в отношении свинокомплекса Великолукского агрохолдинга (животноводческого предприятия ООО «ВСГЦ») и возбуждении уголовного дела по факту загрязнения вод на водосборе реки Исса (Опочецкий район).