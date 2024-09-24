Общество

Николай Козловский: В дошкольном образовании Великих Лук работают настоящие профессионалы

В сфере дошкольного образования Великих Лук работают настоящие профессионалы, для которых интересы и комфорт детей являются первостепенными. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие воспитатели и сотрудники детских садов Великих Лук, ветераны сферы дошкольного образования города! Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников! Ваша профессия – одна из тех, где помимо высоких профессиональных навыков необходимы особые качества характера, главное из которых – искренняя любовь к детям», – сказал Николай Козловский.

Он отметил, что от знаний, внимания, терпения, мудрости и такта воспитателей во многом зависит дальнейшее восприятие ребёнком окружающего мира и других людей, его самостоятельность, вера в себя и свои силы, умение дружить и сострадать.

«Передавая своего сына или дочь в ваши заботливые руки, родители должны быть уверены, что вы создадите для детей комфортную и уютную атмосферу, дадите начальные знания и заложите в душу ребёнка правильные нравственные ориентиры. В сфере дошкольного образования Великих Лук работают настоящие профессионалы своего дела, для которых интересы и комфорт детей являются первостепенными. Поэтому великолукские малыши имеют все возможности для качественной подготовки к школе и гармоничного всестороннего развития, как духовного, так и физического», – добавил Николай Козловский.

Руководство города уделяет системе дошкольного образования повышенное внимание – ежегодно из средств городского бюджета финансируются текущие ремонты в детских садах, укрепляется материально-техническая база учреждений, организуются профессиональные конкурсы среди педагогов-воспитателей, направленные на повышение их мастерства. Прорабатывается вопрос проведения капитальных ремонтов дошкольных учреждений.

«Уверен, что, благодаря совместной работе сотрудников детских садов и городской власти, в дошкольных учреждениях Великих Лук и в дальнейшем будут обеспечиваться самые оптимальные условия для пребывания юных великолучан, их обучения и достойного воспитания. Сердечно благодарю работников сферы дошкольного образования города за добросовестный, самоотверженный труд. Выражаю признательность ветеранам отрасли за преданность профессии и вклад в воспитание многих поколений великолучан. От всей души желаю всем воспитателям и сотрудникам детских садов крепкого здоровья, творческого вдохновения и энергии для осуществления намеченных планов, счастья и добра! Пусть каждый ваш день будет наполнен улыбками детей и словами благодарности их родителей! Благополучия вам и мира!» — заключил глава города.