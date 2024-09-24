Общество

Пересильд снова снимется в кино о космосе

Псковичка, актриса Юлия Пересильд снова снимается в кино о космосе. На этот раз актриса принимает участие в съемках кинокартины «Космическая собака Лида».

Фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

События фильма разворачиваются в 2000 году. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец - космонавт - взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька, рассказали в кинокомпании СТВ.

Напомним, ранее Юлия Пересильд исполнила главную роль в фильме Клима Шипенко «Вызов», съемки проходили в космосе.