Общество

96% псковской пшеницы имеют высокие качественные показатели

96% псковской пшеницы имеют высокие качественные показатели и соответствуют 3-4 классу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Санкт-Петербургском филиале «Центра оценки качества зерна».

Фото: Санкт-Петербургский филиал «Центра оценки качества зерна»

В Псковской области завершается уборочная кампания и здесь, как и во всех регионах страны, где выращивают пшеницу, продолжается государственный мониторинг зерна. Отбор проб и проведение исследований на безвозмездной для сельхозтоваропроизводителей основе в регионе осуществляет Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

По состоянию на 26 сентября в регионе специалистами филиала исследовано более 96 тысяч тонн пшеницы, что составляет 95% от общего объёма собранного урожая. По данным, предоставляемым сельскохозяйственными предприятиями в ФГИС «Зерно», урожайность пшеницы в этом году составляет около 40 центнеров на гектар.

Кроме высокой урожайности, фиксируется и высокое качество выращенного урожая. В Санкт-Петербургском филиале сообщили, что по результатам проведенных исследований 96% псковской пшеницы имеют высокие качественные показатели и соответствуют 3-4 классу.

«На сегодняшний день из общего объёма пшеницы, проверенной в рамках государственного мониторинга зерна, исследовано для целей декларирования более 65 тысяч тонн, и качество и безопасность псковской пшеницы находится на высоком уровне», – сообщила директор Санкт-Петербургского филиала «Центра оценки качества зерна» Анита Милехина.

Специалисты напомнили, что качество пшеницы определяется на 20 показателям: содержание и качество клейковины, число падения, стекловидность, содержание белка, фракционный состав сорной и зерновой примеси, натура, цвет, запах, типовой состав, наличие в зерне головневых и фузариозных зерен, наличие зёрен, поврежденных клопом-черепашкой и другие. На основании проводимых исследований партии зерна присваивается класс.

Количество клейковины обуславливает силу муки, которая наряду с другими свойствами определяет объем хлеба, величину и структуру пористости мякиша, формоудерживающую способность теста. Содержание белка в зерне – один из важнейших показателей качества. Данный показатель необходимо контролировать для определения питательной ценности зерна. По оперативным данным среднее содержание белка и клейковины в пшенице выращенной в этом году сельскохозяйственными предприятиями Псковской области составляет на уровне значений прошлого года и находится в интервале 12-14% и 23-28% соответственно.