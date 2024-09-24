Общество

Алексей Несмашный: Мы доверяем дошкольным работникам самое дорогое, что у нас есть

Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный поздравил работников детских садов с профессиональным праздником. Торжественная церемония проходит 27 сентября актовом зале Псковского педагогического комплекса-центра образования школы №26, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие коллеги, я сегодня хочу вас поздравить не только как заместитель главы администрации, но и как счастливый отец. Прошло три года с того момента, как мы в первый раз отправили ребёнка в детский сад. Я вам хочу сказать, мы, конечно, волновались как молодые родители, мы не знали, чего ждать, как пройдет это знакомство. Честно, не только нашей дочери, но и мне как отцу, супруге так понравилось, что мы уже третью дочь скоро приведем к вам в сад. Без ложной скромности хочу сказать, в очень многом это ваша заслуга», - поделился Алексей Несмашный.

Заместитель главы администрации отметил, что работники детских садов делают счастливее жизнь не только детей, но и родителей.

«Знаете, это дорогого стоит. Вы потрясающие, вы замечательные, вы делаете нашу жизнь счастливее, вы делаете счастливее жизнь наших детей, а это, наверное, самое дорогое, что может быть. Мы доверяем вам самое дорогое, что в нашей жизни есть», - сказал Алексей Несмашный.

Он также поблагодарил работников детских садов за их труд и пожелал им здоровья и благополучия.

Смотрите также Глава Пскова вручил почетные награды дошкольным работникам

Напомним, 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников.