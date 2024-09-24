Общество

Почетные грамоты управления образования получили 11 псковских дошкольных работников

Начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев наградил почетными грамотами управления 11 работников дошкольных образовательных учреждений. Торжественная церемония проходит 27 сентября актовом зале Псковского педагогического комплекса-центра образования школы №26, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы отметить, что именно в ваши теплые и нежные руки попадает ребенок, которые в общем-то закладывают всю основу для развития личности на долгое будущее. От того, как вы это делаете, а я знаю, что вы это делаете с любовью и усердием, мне кажется, что именно от вашего труда и благодаря вашему труду ребенок становится настоящей, достойной личностью, конкурентоспособной в нынешних условиях», - сказал Геннадий Иойлев.

Почетные грамоты получили воспитатель детского сада №38 «Умка» Наталья Андреева, заведующий детского сада №6 «Звездочка» Анжелика Зуева, воспитатель детского сада №55 «Загадка» Татьяна Короткова, воспитатель детского сада №5 «Академия детства» Татьяна Митрохина, старший воспитатель детского сада №15 Екатерина Поварешкина, воспитатель детского сада №17 Юлия Семенова, шеф-повар детского сада №1 «Аистёнок» Юлия Сидорович, младший воспитатель детского сада №31 «Росинка» Светлана Смирнова, воспитатель детского сада №54 «Колобок» Светлана Семенова, воспитатель детского сада №11 Светлана Степанова и воспитатель детского сада №7 «Росток» Наталья Александровна.

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Напомним, 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников.