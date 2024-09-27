Общество

Жительницу Псковского района осудили за неуплату алиментов

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что будучи лишенной родительских прав и ранее привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, женщина продолжила не уплачивать алименты.

Не сделав надлежащие выводы, подсудимая продолжила нарушать охраняемые законом интересы несовершеннолетнего ребенка и более 3 месяцев подряд не исполняла обязанности по материальному содержанию детей.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих (признание вины, раскаяние в содеянном и других) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновной наказание в виде 4 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденной 10% в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.