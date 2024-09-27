Общество

В псковской прокуратуре рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Жительнице города Пскова на мобильный телефон позвонила девушка, представившись сотрудником известного сотового оператора и сообщила, что истек срок договора с сотовой компанией, разъяснила, что можно подойти в салон и продлить договор, либо продлить дистанционно. Женщина решила продлить срок договора дистанционно.

Девушка предложила назвать паспортные данные, однако женщина отказалась, но согласилась продиктовать номер СНИЛС. Затем девушка стала задавать вопросы о качестве сотовой связи. Далее на мессенджер «WhatsApp» женщине поступило сообщение с портала «Госуслуги» о том, что в ее личном кабинете совершаются подозрительные действия и ей необходимо позвонить в службу поддержки, где женщине сообщили о попытке совершения мошеннических действий, привязке другого номера телефона, в связи с чем более женщина не получала сообщения с портала «Госуслуги».

Девушка, якобы из службы поддержки пояснила, что для предотвращений мошеннических действий и привязки ее номера телефона необходимо продиктовать коды, который поступят на телефон женщины. Данные коды женщина не стала диктовать, а обратилась в МФЦ, где ей подтвердили, что действительно имел место неправомерный доступ к ее личным данным на портале «Госуслуги». В результате грамотных действий женщины ей не был причинен материальный ущерб.

В то же время ввиду нарушений ее прав следователь СУ УМВД России по городу Пскову возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации). Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.