Общество

Участковые и следователи требуются в полицию Великих Лук

В ОМВД России по городу Великие Луки на службу приглашаются граждане Российской Федерации на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требуются кандидаты на должности:

участковый уполномоченный полиции;

полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

полицейский (кинолог) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

полицейский (водитель) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;

следователь;

помощник следователя.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, отсутствие судимости, годные по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.

Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:

при выслуге 20 лет - право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений);

сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;

ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;

предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;

имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

Обращаться по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, 14, ОМВД России по городу Великие Луки, кабинет №322, телефон – 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru