Общество

За обеспечение демократии и развитие общества поблагодарил избиркомы Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил членов избирательных комиссий, сотрудников аппаратов, ветеранов избирательной системы Псковской области с Днём избирательных комиссий в Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

«Возможность избирать и быть избранным в органы власти всех уровней является одним из основополагающих конституционных прав граждан – деятельность избирательных комиссий способствует его реальному воплощению через обеспечение честности и прозрачности избирательного процесса», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что выборная кампания – это всегда серьёзный период, насыщенный конкурентной борьбой и сильными эмоциями.

«Безусловно, эти условия требуют от членов и сотрудников избиркомов не только профессиональной компетенции, но и беспристрастности. Каждый шаг и каждое решение должны основываться на букве закона и не оставлять места сомнениям в справедливости.Не могу не отметить ещё одно важное направление деятельности областной избирательной комиссии – нормотворчество. Во взаимодействии с Собранием депутатов вы работаете над совершенствованием избирательного законодательства, что очень важно для актуализации и улучшения избирательного процесса и всей выборной системы. Благодарю за ваш труд, который направлен на обеспечение демократии и развитие нашего общества. Здоровья, успехов и благополучия!» - добавил председатель Псковского областного Собрания депутатов.