Общество

Готовность системы оповещения населения проверят в Псковской области 2 октября

Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдет на территории Псковской области 2 октября, в среду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

С 10:30 по местному времени запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем». В 10:43 в эфире телевизионных каналов первого мультиплекса и радиоканалов «радио России» и «Маяк» будет передан сигнал «Техническая проверка».

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение, пояснили в МЧС.

Комплексная проверка проводится с целью оценить готовность системы оповещения по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.

«Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые», - добавили в МЧС.