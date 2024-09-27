Общество

В России проверят системы оповещения населения

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Второго октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов», - говорится в сообщении.

Ведомство комментирует, что данный комплекс мероприятий позволяет проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. В ходе комплексных проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения "Внимание всем!", в эфира теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», - добавляет пресс-служба МЧС.