Общество

В Порховском районе открылся «Добро.Центр»

«Добро.Центр» открылся в Порховском районе. На торжественном открытии 27 сентября присутствовали врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Добро.Центр в Порховском районе – это уже 10-й центр, открытый на территории Псковской области. Он представляет собой коворкинг-пространство для волонтёрских и общественных объединений, проводит обучающие тренинги и вовлекает представителей бизнеса в корпоративное добровольчество. Здесь можно узнать все о волонтерских проектах.

Социальная франшиза «Добро.Центр» поможет вовлечь граждан в добровольческую и благотворительную деятельность. В таких центрах локальные общественные проекты и некоммерческие организации смогут получить необходимую государственную поддержку, пояснили в комитете.