Общество

Псковские газовики присоединились к областному конкурсу «Я и пожарная безопасность»

На базе гимназии №29 в Пскове прошла акция «Детство – территория безопасности», которая по традиции дает старт ежегодному областному конкурсу «Я и пожарная безопасность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Псков»

Инициатором проведения конкурса выступает центр противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Псковской области при содействии управления образования города Пскова и Псковской областной организации Всероссийского добровольного пожарного общества.

Конкурс проходит при активной поддержке Главного управления МЧС России по Псковской области, центра противопожарной пропаганды и общественных связей, филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО и Государственного управления образования Псковской области. Теперь в составе организаторов выступает и АО «Газпром газораспределение Псков».

Основная цель комплексного мероприятия - реализация государственных интересов в области обеспечения электро- и пожаробезопасности детей, безопасного пользования газом в быту, формирования общественного сознания, активной гражданской позиции подрастающего поколения и культуры безопасности жизнедеятельности.

В сегодняшнем празднике приняли участие четвероклассники городских общеобразовательных учреждений и педагоги, представители ведомств, являющихся соучредителями конкурса «Я и пожарная безопасность», почетные гости.

Акция прошла в двух частях: торжественная часть в актовом зале гимназии и показ специальной техники и оборудования пожарных, спасателей, центра ГИМС, энергетиков и газовиков.

«Мероприятие очень масштабное, интересное, творческое и полезное для получения и отработки новых знаний и навыков, главной целью которых является безопасность», - отметила в приветственном слове главный инженер – заместитель генерального директора Ирина Александрова. Она пожелала участникам успешного прохождения всех этапов конкурса и победы сильнейшей дружине.