 
Общество

Студентов педагогических вузов привлекут к контролю за сдачей ЕГЭ

Студентов педагогических вузов в этом году привлекут к контролю за проведением единого государственного экзамена с помощью видеонаблюдения, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По данным Рособрнадзора, в 2025 году в мониторинге хода ЕГЭ участвовали около 40 тысяч общественных наблюдателей, ведомство впервые привлекло 19,5 тысячи родителей школьников из 89 субъектов РФ для мониторинга.

«На базе педвузов тоже будут институционные центры, они (студенты - ред.) удаленно будут смотреть, как проходит ЕГЭ в стране», - сказал Музаев на круглом столе комитета по просвещению в Госдуме

Согласно презентации главы Рособрнадзора, к мониторингу ЕГЭ планируется привлечь не менее 2 тысяч студентов, пишет РИА Новости

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля. Экзамен планируют сдать 750 тысяч человек. 

