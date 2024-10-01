Общество

Алексей Несмашный: Переезд учеников в школы №23 и №2 будет происходить волнами

В двух школах города Пскова, №2 и №23, капитальный ремонт не успели завершить в срок. 1 сентября детям пришлось пойти в другие учебные заведения. Власти города обещали завершить ремонтные работы к 1 октября, и с этого же дня должен был начаться переезд детей в свои образовательные организации. Однако, этого не произошло. Заместитель главы города Алексей Несмашный в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей объяснил причины сложившейся ситуации и рассказал, когда ученики смогут вернуться в свои школы.

- 1 октября озвучивалась как дата возвращения детей в школы №2 и №23, однако ученики не вернулись в свои учебные заведения. С чем это связано?

- По поводу школы №23 была встреча с родителями, на которой они пояснили, что посреди недели тяжело переезжать. 1 октября - это вторник. Поэтому было принято решение начать переезд после выходных. Если точнее, то за выходные педагогический состав будет с помощью родителей осуществлять переезд. Седьмого числа дети пойдут учиться в своей школе. По школе №2 то же самое, была встреча с родителями, посмотрели, прошлись, и было принято решение немножечко побольше взять времени для того, чтобы получше отмыть кабинеты.

- Закончены ли ремонтные работы?

- Основная часть производственных работ завершена, но родители справедливо высказываются, что все пыльное, не до конца убранное. Заходить в такие помещения нет возможности, поэтому мы пошли навстречу родителям и взяли немножечко побольше времени, чтобы хорошо убрать все помещения. Поэтому мы исключительно в связке с родителями приняли решение не торопить события.

- Почему ранее сообщалось, что 1 октября школы будут готовы?

- Понимаете, в чем дело, мы называли 1 октября как готовность ремонтных работ. Такая готовность есть, она стопроцентная. Мы в принципе все монтажные работы завершили, но, помимо монтажных работ, есть еще чисто бытовые, такие как как подготовка помещений, уборка, мебель поставить правильно, все учебники сложить. За один день все переносить - сложно.

- То есть переезд в школу №23 начнется с 7 октября?

- Да, как я уже говорил, у нас переезд будет происходить волнами. Седьмого числа переедут несколько параллелей, потом, через два-три дня, еще несколько. И в течение одной-двух недель переедут все.

- А когда переедет школа №2?

- Эти решения принимает директор вместе с родителями по каждому классу и по каждой параллели отдельно. Полная готовность школы будет достигнута на этой неделе. Как только классы отмоют, занесут мебель - сразу начнут переезжать. Но я предполагаю, что это займет где-то неделю - полторы, наверное.

Беседовала Александра Мошина