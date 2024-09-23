Общество

Алексей Несмашный: Дети вернутся в школы №23 и №2 к середине октября

Дети, которые учатся в школах №2 и №23 в городе Пскове, смогут постепенно возвращаться в свои образовательные учреждения с 1 октября. Об этом заявил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Поясню по поводу переезда. Мы вернемся в наши образовательные учреждения в течение максимум двух недель. С первого октября вернутся те, кто должен учиться в первую смену. В течение недели, максимум двух, все классы вернутся в свои учреждения и начнут учебу в соответствии со своим расписанием», - сказал Алексей Несмашный.

Гость студии напомнил, что программа капремонта школ начала реализовываться в Пскове в 2022 году, тогда было отремонтировано семь образовательных учреждений. В этом году на примерно такую же сумму удалось отремонтировать только два учреждения - школу №2 и школу №23.

Смотрите также Ремонт двух школ в Пскове не успеют завершить к 1 сентября — Борис Елкин

«В 2022 году проводились более мелкие работы, поэтому отремонтировали больше учреждений. В этом году удалось полностью отремонтировать в двух школах и сети, и фасады, и кровлю. То есть это намного более серьезные работы. Их, действительно, можно назвать капитальным ремонтом», - подчеркнул Алексей Несмашный.

Он отметил, что сроки проведения работ затянулись. «Мы, конечно, столкнулись со сложностями. Несмотря на контроль со стороны администрации, все равно были допущены просрочки, вышли за границы сроков - середины августа. В настоящий момент завершаем ремонт. Дети пойдут в свои образовательные учреждения, начиная с первого октября», - заверил замглавы администрации Пскова.