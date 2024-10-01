Общество

Александр Котов: День пожилого человека – дань жизненному опыту и мудрости

Представителей старшего поколения и ветеранов с Днём пожилого человека от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Этот праздник отмечается как дань глубокого уважения к жизненному опыту, мудрости и вкладу в развитие общества. Во все времена люди старшего поколения являются хранителями ценных традиций и носителями знаний, полученных в «школе жизни», отметил спикер областного Собрания.

«Этот багаж, накопленный через многие испытания и преодоления, помогает особым образом смотреть на окружающий мир и подмечать самое важное. Ваша преданность семейным ценностям, готовность всегда прийти на помощь, любовь к Родине во многом являются образцом для молодёжи», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель Собрания добавил, что своим примером старшее поколение показывает, что возраст – не преграда для активной, интересной и насыщенной жизни. Несмотря на годы, они продолжают учиться, развиваться и творить.

«От всей души желаю неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия и радости в каждом дне!» - заключил Александр Котов.