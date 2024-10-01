Общество

За неделю выявлено около 4 800 случаев ОРВИ в Псковской области

С 23 по 29 сентября в Псковской области выявлено 4 768 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 81,12 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В городе Пскове зарегистрировано 2285 случаев ОРВИ, или 47,9% от общего количества по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,7%.

За неделю госпитализировано 30 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на 8 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрирован 61 случай, или 10,38 на 100 тысяч населения.